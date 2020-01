Recordaantal klachten na uitspraken Jeff Hoeyberghs

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft een record van 1.489 klachten ontvangen na de uitspraken die plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs deed tijdens een lezing voor Gentse studenten.

“Het is de eerste keer dat we zo veel meldingen hebben binnengekregen over een zaak”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het instituut. “Wellicht heeft dat te maken met de aard van zijn uitlatingen maar ook met de bekendheid die de zaak heeft gekregen op sociale media.”

Daarnaast speelt ook de me too-beweging een rol, zegt Stevens. “Een paar jaar geleden werd er vaak nog lacherig gedaan over seksisme, het hele me too-verhaal heeft ertoe geleid dat mensen meer voor hun mening durven uit te komen.” Van de 1.489 meldingen werden er 1.031 door vrouwen gedaan en 232 door mannen. De overige melders deelden hun geslacht niet mee. Ook vijf organisaties vulden een meldingsformulier in.