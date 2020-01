Manchester United zonder Rashford naar Liverpool

Wie houdt Liverpool van de titel?, aflevering 22. Manchester United, de enige ploeg die dit seizoen punten kon pakken tegen de Reds, mag het zondagavond opnieuw proberen in Anfield. Trainer Ole Gunnar Solskjaer kan zo goed als zeker geen beroep doen op Marcus Rashford, die geblesseerd uitviel in de bekermatch tegen Wolverhampton. Rashford was de man die scoorde tegen Liverpool in oktober, waarna Lallana gelijk maakte.