Laatste treinen op zaterdagavond bedreigd

Spoornetbeheerder Infrabel wil mogelijk vanaf 2021 het Belgische spoornet vanaf december elke zondag van 1 tot 5 uur volledig sluiten om werken te kunnen uitvoeren. De laatste treinen op zaterdag zijn door de maatregel bedreigd, maar volgens Infrabel-woordvoerder, Frederic Petit, is dat zeer voorbarig en zou de impact voor de reiziger amper voelbaar zijn. “Na middernacht is er amper nog treinverkeer.”

De eventuele sluiting staat in de Netverklaring 2021 die de netbeheerder online plaatste. Volgens de reizigersorganisatie TreinTramBus zal het plan een forse impact hebben op het aanbod op zaterdagavond en zondagochtend. “De NMBS zal haar treinen die op zaterdagnacht na 1 uur hun eindpunt bereiken, of die op zondag voor 5 uur vertrekken, geheel of gedeeltelijk moeten schrappen”, stelt voorzitter Stefan Stynen.

Volgens Infrabel heeft het systeem “het voordeel van de duidelijkheid” voor de klanten van de netbeheerder. “Lang op voorhand weten ze welke spoorcapaciteit beschikbaar is en welke niet.” De netbeheerder wil nog overleggen met de NMBS om bepaalde aspecten te verfijnen en de impact op het treinverkeer zo veel mogelijk te beperken. “Het is zeer voorbarig om stellen dat de reiziger dit gaat voelen”, zegt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit. “Het treinverkeer stopt tussen middernacht en één. Personenvervoer zal quasi geen impact van deze maatregel voelen. Overigens is die eventuele sluiting voorlopig opgenomen in de netverklaring, met nadruk op voorlopig. We doen dit uit voorzorg omdat we verplicht zijn onze klanten, onder meer Thalys en goederentransporteurs, lang op voorhand te informeren.”