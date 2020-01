Club Brugge kan mits winst op Anderlecht naoorlogs record evenaren

Club Brugge kan zondag voor de derde keer op rij winnen op Anderlecht. Dat zou een evenaring van het naoorlogse record uit de jaren 1997 en 1998 zijn.

Op 4 april vorig jaar won Club met 2-3 in de play-offs op Anderlecht. Het maakte zo een einde aan meer dan twintig jaar zonder zege in het Astridpark (bijna vijftien jaar als je de Supercup van december 2004 meetelt). Vorige maand won Club ook in de Beker. Zondag kan de derde uitzege in minder dan een jaar zijn.

“Uiteraard willen we die reeks voortzetten, maar dat zal ook zo zijn als we tegen Zulte Waregem of op KV Kortrijk voetballen”, zegt trainer Philippe Clement. “We willen het elan terugvinden van de vorige maanden. Dat is niet anders omdat het tegen Anderlecht is. Gezien de geschiedenis van die matchen is het natuurlijk wel leuk dat je twee keer op een seizoen op Anderlecht kan winnen. Maar we zijn bezig met onszelf en niet met de tegenstrever.”