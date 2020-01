N-VA wil strengere controles van online apotheken: “Zijn 19-jarige studenten toerisme die gebrekkig advies geven”

“Sommige online apotheken laten 19-jarigen met bijvoorbeeld een opleiding toerisme advies geven over geneesmiddelen.” N-VA eist daarom strengere controles, zodat online apotheken van net over de grens maar die mikken op Belgische klanten, ook voldoen aan onze wetgeving. En die zegt dat apotheekassistenten verplicht een tweejarige opleiding moeten volgen.

In ons land mogen enkel apothekers en apotheekassistenten mensen adviseren over de geneesmiddelen die ze in de apotheek willen kopen. Maar ook online apotheken bieden hun klanten volop advies over de ...