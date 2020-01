WWF België zamelt in een week tijd 400.000 euro in voor Australië: “Opvallend veel”

De beelden van zielig kijkende koala’s met verbrande pootjes laten ons niet onberoerd. Exact één week nadat het Wereld Natuur Fonds (WWF) in België een inzamelactie startte, is al ruim 400.000 euro gestort. “En dat is opvallend veel”, zegt Koen Stuyck van het WWF. “Het geld wordt overgemaakt aan de Australische afdeling die het gebruikt om gewonde dieren te verzorgen en op te vangen maar ook om de natuur te helpen herstellen, onder meer met nieuwe aanplantingen.”

Aangezien het om een ecologische en geen humanitaire ramp gaat, is het consortium 12-12 in ons land niet ingeschakeld. Het Rode Kruis zamelt wel geld in, maar de teller staat daar na een week nog maar op 2.150 euro. “Op vraag van het Australische Rode Kruis voeren we geen campagne. Maar wie toch iets wil doen, kan geld storten”, zegt Ine Tassignon.

En dan zijn er nog de duizenden buidelzakjes voor kangoeroes en handschoentjes voor koala’s die her en der gehaakt worden. Australië heeft intussen laten weten dat ze er voorlopig geen meer aannemen tot wanneer ze een beetje een beter zicht hebben op wat er nog nodig is.

LEES OOK. Overal in Vlaanderen wordt gehaakt en gestikt voor gewonde dieren, maar Australië neemt voorlopig geen buidelzakken meer aan (+)

(tg)

-