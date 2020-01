Jan Raes aangesteld tot directeur ad interim Opera Ballet Vlaanderen

De raad van bestuur van Opera Ballet Vlaanderen heeft vrijdagavond Jan Raes aangesteld als algemeen directeur ad interim, voor een periode van acht maanden. Dat meldt Opera Ballet Vlaanderen in een persbericht. Raes start half februari.

Eind vorig jaar zette Opera Ballet Vlaanderen de samenwerking met Bart van der Roost stop wegens “een verschil in visie over de organisatie”. Toen klonk het dat in januari de procedure zou worden opgestart om een nieuwe directeur te zoeken.

Nu is er met Jan Raes dus alvast een tijdelijke directeur aangesteld. “We zijn blij dat we op deze korte termijn kunnen rekenen op de enorme ervaring van Jan Raes om de continuïteit van ons huis te waarborgen”, zegt voorzitter André Gantman. “Ondertussen wordt de procedure opgestart om een algemeen directeur aan te werven.”

Jan Raes is dwarsfluitist van opleiding en na een periode van verschillende functies in het muziekonderwijs werd hij intendant van het toenmalig Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen. Daarna volgde het algemeen directeurschap van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Gergievfestival. De laatste jaren en tot einde vorig jaar was hij algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Jan Raes is de broer van sportjournalist Frank Raes.