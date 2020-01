Zou de Picasso aan de muur of onder de hamer eindigen? Miljardair krijgt monsterboete voor smokkel van schilderij

Het ‘Hoofd van een jonge vrouw’ is de Spaanse miljardair Jaime Botín duur komen te staan. De bankier verscheepte de Picasso per zeilschip naar Corsica. Volgens hem “als tussenstop voor opslag in Zwitserland”, volgens de Spaanse autoriteiten “als tactiek om het in Londen te verkopen”. Dus riskeert de man een celstraf, én een gigantische boete.