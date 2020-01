Raman stuwt Schalke met assist voorbij Mönchengladbach

Benito Raman heeft 2020 ingezet zoals hij 2019 was geëindigd: met een assist. De aanvaller begon in de basis bij Schalke 04 en gaf de 2-0 aan. Meteen ook de eindstand in de match tegen Borussia Mönchengladbach, het nummer twee uit de rangschikking. Schalke blijft dankzij de zege bovenaan meedraaien.

Geen doelpunten voor de pauze in de Veltins-Arena, de match tussen het nummer vier en het nummer twee brak pas na de rust helemaal los. Suat Serdar bracht de thuisploeg meteen na de pauze op voorsprong, Michael Gregoritsch verdubbelde vlak voor het uur de voorsprong. Een goal die er kwam op assist van Raman nadat Schalke een counter perfect uitspeelde. 2-0 was ook meteen de eindstand. Met 33 punten telt Schalke nu al evenveel punten als vorig seizoen.

Raman oogstte trouwens lof. In zijn laatste zeven competitiewedstrijden voor de winterstop was hij goed voor vier doelpunten en drie assists en die lijn trok hij in zijn eerste match in 2020 gewoon door. Zijn energieke speelstijl - met vele sprints - viel en valt trouwens in smaak bij de fans. Na 69 minuten mocht hij rusten.

Wenn man für jeden Sprint von @RamanBenito einen Schnaps trinken würde, wäre man nach 15 Minuten volltrunken. #S04 #S04BMG #Raman — Marc Siekmann (@siekmann_m) January 17, 2020

Op een zakdoek bovenaan

Door de zege van Schalke komt de top van de Bundesliga nog wat meer op een zakdoek te liggen. Leider RB Leipzig telt 37 punten, twee meer dan eerste achtervolger Borussia Mönchengladbach en vier meer dan Bayern München en Schalke 04. Ook Borussia Dortmund hangt met 30 punten nog aan de staart van het groepje. Die Borussen nemen het zaterdag trouwens op tegen Augsburg, RB Leipzig ontvangt Union Berlin. Bayern München trekt zondag naar Hertha BSC.