Onze voetbalreporter legt uit waarom Club Brugge het lichtend voorbeeld van Anderlecht is

Club Brugge versus Anderlecht, dat is een krachtmeting tussen het lichtend voorbeeld van vandaag en tijdelijk vergane glorie. Tussen meester en leerling eigenlijk, hoe pijnlijk dat ook moet klinken in het Brusselse. Want Marc Coucke zou op zijn beide oren moeten slapen. Gewoon een voorbeeld nemen aan hoe Club Brugge een decennium zonder titel door spartelde, kan volstaan. Een terugblik.