CLUBNIEUWS. AA Gent haalt Godeau weg bij Moeskroen, slecht nieuws voor Antwerp

De Jupiler Pro League werd vrijdagavond weer op gang getrapt, met een stevige dosis nieuws als resultaat. Een overzicht vindt u op deze pagina.

Minder lang wachten op Godeau

AA Gent bereikte een persoonlijk akkoord met Godeau. De Moeskroen-verdediger tekent in principe voor drie jaar. Hij zou in de zomer de overstap maken, maar mogelijk wordt zijn overgang vervroegd naar deze maand. Vanavond gaat Godeau met Moeskroen op bezoek in Gent. Voor die match zit Niangbo nog niet Coach Thorup acht het nog te vroeg voor de Ivoriaanse aanvaller: “Hij moet fysiek nog stappen zetten.” Marreh is wel klaar, dat bewees hij op stage in Oliva.” (ssg)

Miyoshi nog steeds out bij Antwerp

De Japanner Miyoshi zou aanvankelijk tien tot veertien dagen aan de kant staan met zijn enkelblessure, maar is al meer dan zeven weken buiten strijd. Een terugkeer is niet voor morgen. Toch gaat de revalidatie de goede kant uit. Hij zit in de laatste fase van zijn herstel. Hetzelfde geldt voor Borges (voet), die volgens Bölöni over twee weken kan hervatten. Coopman bleef gisteren binnen met last aan de knie. In principe doet hij vandaag weer mee met de groep. Opare, Pius en Batubinsika trainen nog apart. (dige)

Racing Genk: wie vervangt Ally Samatta en Vandevoordt?

Door het elleboogletsel van Vandevoordt komt Gaëtan Coucke opnieuw in doel. Om Samatta te vervangen, heeft Hannes Wolf verschillende opties. Stephen Odey is er daar eentje van. Maar hij kan ook een extra middenvelder tussen de lijnen brengen. De definitieve selectie wordt pas in de loop van zaterdag bekendgemaakt. (rco)

Dury recupereert Pletinckx en Deschacht

Zulte Waregem-coach Dury zag op winterstage Pletinckx en Deschacht opnieuw aansluiten bij de groep. Zijn twee centrale verdedigers kunnen negentig minuten aan en staan behoudens verrassingen gewoon aan de aftrap tegen RC Genk. “Ik denk nog altijd dat als zij twee konden blijven spelen, we drie punten meer zouden gehad hebben”, aldus Dury. “Op het moment dat Deschacht uitviel, voel je dat je team denkt: oei. Pletinckx en Deschacht halen een hoog niveau, het gevoel is anders met hen.” (jcs)

Vandaag beslissing over Hjulsager

Oostende-trainer Dennis Van Wijk selecteerde twintig spelers voor de confrontatie tegen Waasland-Beveren. Vanavond vallen dus nog twee spelers af. Hjulsager zit in de kern, maar legt vandaag nog een finale test af die moet beslissen over zijn fitheid. Akpala zit wel in de kern, Vargas en D’Haese raakten niet fit. Belofte Anton Tanghe is er ook bij. Zowel Hjulsager als Vandendriessche moeten uitkijken voor een vijfde karton. Bram Van Driessche is zaterdagavond de scheidsrechter van dienst. (jve)

Drie van de vier Cercle-nieuwkomers inzetbaar

Cercle-Antwerp is een risicomatch en dus blijven de loketten morgen dicht. Er kunnen vandaag nog tickets gekocht worden op het secretariaat. Storck heeft nog amper zeven Belgen ter beschikking. De drie nieuwkomers zijn inzetbaar, enkel Christie-Davies is niet fit. De naar de B-kern verbannen Fiore keert terug naar de Italiaanse serie C, de gehuurde Omeon­ga zou terugkeren naar moederclub Genua. Voor Serrano en Bongiovanni zijn oplossingen in de maak, Balikwisha trekt naar Seraing.

(kv)

Visser leidt Club Brugge-Anderlecht

De clash van zondag wordt geleid door Lawrence Visser. Hij wordt bijgestaan door assisten Thibaud Nijssen en Jo de Weirdt. Lothar D’Hondt is de vierde ref, Nathan Verboomen zit als VAR in het busje. Voor Club is het de tiende verplaatsing met Visser als ref. De vorige negen confrontaties eindigden zeven keer op een gelijkspel, twee keer werd gewonnen. Het is de tweede keer dat Visser een partij tussen Club Brugge en RSCA fluit: in 2018 verloor Club thuis met 1-2 tegen Anderlecht in Play-off 1.(jve)

Foulon niet fit voor match tegen KVO, Milosevic wel

Pech voor Waasland-Beveren-verdediger Foulon. De linksachter heeft nog altijd last van de kuit en zit niet in de wedstrijdselectie tegen KV Oostende. Net als tegen STVV wordt hij wellicht vervangen door Vukcevic. Goed nieuws was er wel voor Milosevic. De Montenegrijnse aanvaller is net op tijd hersteld van de trap tegen zijn dijbeen. Gamboa, Dierckx en Jackers zitten weer in de selectie, al beginnen ze waarschijnlijk op de bank, net als nieuwkomer Piotrowski. Tshibola en Moren zitten niet in de kern. (whb)

Kostic kiest voor vier man achterin

Gisternamiddag blikte Milos Kostic voor het eerst vooruit naar een officiële wedstrijd als coach van STVV. Hij liet niet in zijn kaarten kijken: “Het enige wat ik vertel, is dat we met vier achterin spelen. En dat Botaka aanvoerder blijft. Hij is belangrijk voor deze groep. Of hij als nummer tien zal starten? Dat zal je wel zien.” Door de afwezigheid van Garcia en Teixeira staat nieuwkomer Bushiri allicht meteen aan de aftrap. Het is vooral uitkijken naar wie naast Suzuki zal postvatten in de spits. (gus)

Charleroi heeft oude bekende op het oog

Charleroi is in zijn zoektocht naar versterking op het middenveld uitgekomen bij Ibrahima Cissé (25) van Fulham. De ex-Belgisch belofteninternational en tegenwoordig international bij Guinee kwam dit seizoen niet verder dan 45 minuten bij de Engelse tweedeklasser. De interesse komt er nadat de besprekingen met Louis Verstraete van AA Gent op een dood spoor raakten. Voorts maakten de Carolo’s de transfer van Joris Kayembe (Nantes) officieel. De 25-jarige linkervleugelspeler tekende voor twee seizoenen, met optie op twee extra. (bvv)