Vanden Borre krijgt mini-contract bij Anderlecht, cruciaal duel met Club Brugge haalt hij niet

Anthony Vanden Borre (32) is officieel weer een Anderlecht-speler. Hij heeft een paars-witte aansluitingskaart en via een mini-contract wordt hij ook betaald. Zijn loon kan stelselmatig groeien als hij zich bewijst. Al zal dat nog niet het geval zijn in de levensbelangrijke topper tegen Club Brugge, want zo ver staat de rechtsback nog niet. Jürgen Geril

Anderlecht begint tegen Club Brugge aan zijn inhaalrace richting Play-off 1. Met nog negen matchen te gaan moet paars-wit niet alleen zeven punten inhalen op de nummer zes, het moet zowel over Genk, Zulte Waregem als Mechelen wippen. Een thuiszege tegen Club Brugge is een must als het geen complete mission impossible wil worden. “Ach, ik zie dit niet als de wedstrijd van de laatste kans”, aldus trainer Frank Vercauteren. “Elke match zal de laatste kans zijn. Of het nu tegen Club, Cercle of Moeskroen is: maakt niet uit.”

In principe kunnen de Brusselaars ook Anthony Vanden Borre opstellen. Na een inloopperiode van vier maanden en een serieuze fitheidskuur, is VdB weer een Anderlecht-speler. “Vanden Borre is officieel aangesloten”, aldus Vercauteren. “Hij kan dus meedoen, maar de match tegen Brugge komt nog te vroeg. Hij heeft nog twee oefenwedstrijden nodig om tot onze opties te behoren.”

“Officieel aangesloten” betekent dat de Belgische voetbalbond Vanden Borre erkent als lid van Anderlecht. Dat kon voor Nieuwjaar immers niet, want toen moest de Congolese bond nog transferpapieren vrijgeven omdat Vanden Borre daar nog was ingeschreven als ex-speler van TP Mazembe.

De 29-voudige heeft nu een mini-contractje, waardoor hij betaald wordt. Ook tussen oktober en november kreeg hij al een kleine vergoeding en natuurlijk is het de bedoeling dat de speler op termijn een beter contract tekent. Alleen moet hij zich daarvoor eerst nog meer bewijzen. Vanden Borre weet nu wel al wat hij binnen afzienbare tijd kan verdienen.

Maar er moeten nog flinke stappen gezet worden. De verloren zoon voetbalde vorige week mee in de oefenwedstrijd tegen Livingston en werd na 43 minuten gewisseld. Na 2,5 jaar zonder officiële wedstrijden mag hij dan wel scherp lijken, hij miste nog steeds ritme en timing. Volgende week moet hij dat opvijzelen in oefenduels tegen OH Leuven en de U21.

Roofe test

Ondertussen is de kans reëel dat Vercauteren nieuwkomer Murillo tegen Club laat debuteren als rechtsachter. In de spits is er wel nog een probleem. Kemar Roofe traint slechts individueel en legt nog tests af, maar zijn speelkansen zijn klein. “We kunnen niet exact zeggen wanneer Kemar terug zal zijn”, besloot Vercauteren. “Maar we moeten tegen Brugge sowieso geloven in ons potentieel. We moeten ons niet wentelen in de rol van underdog.”

Nog dit: Thomas Didillon wilde niet op de bank zitten met het oog op een transfer, maar na een hartig gesprek met Vercauteren keerde de keeper zijn kar.