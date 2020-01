Keepersprobleem in Genk? Bij Lierse moesten ze ooit een doelman terugroepen van schoolreis: “Ik miste eerst nog mijn vlucht”

Bij Genk zijn ze naast topschutter Ally Samatta (op weg naar Aston Villa) ook eerste doelman Maarten Vandevoordt kwijt. De 17-jarige doelman sukkelt met de elleboog en is drie tot vier maanden buiten strijd. Zondag tegen Zulte Waregem zal Gaëtan Coucke weer in doel staan, een man met toch iets van ervaring in eerste klasse. Dat maakt het “keepersprobleem” in Limburg meteen een stuk kleiner dan dat van Lierse bijna veertien jaar geleden.