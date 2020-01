Het had een spectaculaire opener van de competitie kunnen worden. Maar zonder Brusselse spitsen riskeert Anderlecht-Club Brugge op een sof uit te draaien. Omdat Kemar Roofe niet fit is en Isaac Kiese Thelin verhuurd werd, moet Nacer Chadli de Brugse verdedigers schrik aanjagen. De Rode Duivel heeft een neus voor doelpunten, maar het is maar de vraag hoe vaak hij zondag aan de bal komt. Ook zonder de geschorste Clinton Mata is Club torenhoog favoriet.

Foto: BELGA

Trainer Frank Vercauteren definieerde het gebrek aan efficiëntie als een van de prioritaire werkpunten van paars-wit. Vreemd dan dat de eerste speler die Anderlecht deze transferperiode liet vertrekken een aanvaller was. Net zoals het vreemd is dat Standard Renaud Emond verkocht zonder een vervanger te halen. Racing Genk, net als Anderlecht in een wanhoopsrace naar Play-off 1 verwikkeld, neemt dit weekend dan weer afscheid van zijn kampioenenspits Mbwana Samatta.

De lichtzinnigheid waarmee Belgische clubs spitsen verkopen, verbaast. Want zoals Anderlecht en Club Brugge ondervinden, valt het niet mee in januari scorend vermogen binnen te halen. Club werkte maandenlang aan het dossier van de Argentijnse aanvaller Adolfo Gaich, maar zijn club San Lorenzo hield vast aan de vertrekclausule van 13,5 miljoen euro. Een bedrag dat Club niet wil betalen.

Blauw-zwart hoopt nu dat op het einde van de transferperiode de prijzen zakken. In afwachting sloot Club-trainer Philippe Clement uit dat hij een beroep zal doen op Jelle Vossen. De gewezen Rode Duivel past niet in een 4-3-3-systeem, legde hij uit. En als hij kiest voor 3-5-2 geeft hij de voorkeur aan Siebe Schrijvers of Percy Tau. Het is duidelijk dat Vossen geen toekomst meer heeft bij Club.

Het lijkt wel dat scorend vermogen niet naar waarde wordt geschat in België, want op training en in oefenwedstrijden bewijst Vossen dat hij zijn neus voor goals niet kwijt is. De enige ploegen die deze winter een spits gingen halen, zijn AA Gent – dat anticipeerde op een vertrek van Roman Yaremchuk –, KV Kortrijk en Cercle Brugge. STVV verkocht Yohan Boli en Eupen liet zijn reddende engel Yuta Toyokawa gaan.

Doelpunten maken is een onderschatte kwaliteit. Misschien moeten Belgische clubs tips gaan vragen aan Nantes, Malmö of Aston Villa. Zij slaagden er wel in hun aanvallend compartiment te versterken.