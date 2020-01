“Lang nagedacht of ik wel nog coach wilde zijn”

Terwijl Kare Ingebrigtsen een coach was die bij KV Oostende vooral observeerde, is Dennis van Wijk een trainer die zich laat gelden op het veld. Trainingen worden onderbroken en spelers worden kort op de huid gezeten. “Ik ben blij dat ik ja gezegd heb tegen Oostende, want ik heb heel lang moeten nadenken of ik nog wel coach wilde zijn.”

Hoe bedoel je?

“Kijk naar mijn laatste drie clubs. Bij Leuven liep het best goed, maar de club werd overgenomen door King Power. Daar zeiden ze: Je krijgt een nieuw driejarig contract als assistent van een Engelse trainer. Maar er kunnen toch geen twee kapiteins op het schip zijn? Ik ging naar Roeselare en daar zei die Chinese eigenares. Je moet die en die jongen opstellen. Komaan, na de training kom ik binnen en mijn C4 ligt daar mooi klaar. En dan is er nog het verhaal KV Mechelen. Geweldige club en fans, maar wat ik daar meemaakte...”

Propere Handen?

“Ik ga kort door de bocht, maar wie was de grootste dupe van die affaire? Wie zat het langst zonder job? Ik. Ik ben daar ontslagen door Olivier Somers en Stefaan Van Roy (later allebei beschuldigd, nvdr.). Zij konden ondertussen wel nog lang blijven functioneren. Dan denk je wel eens na. Wil ik nog afhankelijk zijn van mensen die denken dat ze in Disneyworld zitten en voor wie het alleen om geld, macht en eigenbelang draait. Ik ben de langst dienende coach in eerste klasse – Dury kwam na mij op het hoogste niveau. Ik steek veel eer in mijn werk en ben van alle trainingsmethodes op de hoogte… En dan hangt je lot af van zulke types.”

Bij KV Oostende zal dat anders zijn?

“Ik werkte hier al in de jaren 90 en toen heeft toenmalig voorzitter Eddy Vergeylen me ook vervangen door Jean-Marie Pfaff. (grijnst) Maar op Eddy kun je niet boos zijn en een ontslag kan altijd. Dat hoort erbij. KVO is in niets meer te vergelijken met toen. De trainingsaccommodatie, de staf, het stadion... Alles is veel professioneler. En de huidige voorzitter Frank Dierckens is ook een toffe vent.”

KVO wordt verkocht en de nieuwe Amerikaanse eigenaar kan je evengoed buitenzetten.

“De voorzitter heeft me correct uitgelegd hoe de situatie is. Wij moeten dat grotendeels ondergaan. De continuïteit van KV Oostende is nu belangrijk, niet mijn eigen toekomst. Wij moeten op korte termijn zorgen dat de club in eerste klasse blijft.”

De interne onrust is groot en het degradatiespook loert.

“Veel clubs die onder druk staan, pakken mij als coach. Ik ben een trainer die niet snel panikeert of die niet snel warm of koud wordt als we eens verliezen. Daarnaast werk ik met de kern zoals ze is. Ik ga niet lopen zeuren over versterking. Met deze selectie moeten we ons redden en als iedereen fit is, is er kwaliteit genoeg.”

Met Sagna van Club Brugge heb je één nieuwkomer.

“Voor die jongen is het nog wat zoeken. We vangen hem wel goed op, maar de situatie is hier toch anders dan bij Brugge. Sagna integreert zich, maar moet zich nog wat aanpassen.”

Waarom ben je overtuigd dat KV Oostende het redt?

“Ik ben geen doemdenker. Natuurlijk heb ik al rare dingen meegemaakt in de degradatiestrijd (verwijst naar de dubieuze match Eupen-Moeskroen in 2018, nvdr.). Met Mechelen degradeerden we toen omdat we één goaltje tekort kwamen, maar goed… Wij moeten alleen panikeren als we zelf geen punten sprokkelen. We spelen nog negen wedstrijden en ik ga ervan uit dat we er toch minstens twee à drie van zullen winnen.”

Rode lantaarn Cercle telt zeven punten achterstand.

“Ja, maar Cercle zal wel een speler of vier aantrekken. Als we dit weekend zelf winnen van Waasland-Beveren, dan hebben we ademruimte. Dat kan cruciaal zijn. Verliezen we, dan moeten we achterom kijken.”

Is deze ploeg fysiek sterk genoeg?

“Als een andere coach vertrekt, dan wordt er altijd gezegd: de ploeg is fysiek niet sterk genoeg, de trainer was niet hard genoeg... Dat is lullig. Het enige wat ik vind, is dat onze voorbereiding in januari een dag of drie te laat begonnen is. KVO eindigde 2019 met een 5-0-pandoering op Charleroi en dan hadden de spelers negen dagen verlof. Dat had ik graag anders gezien. Vooral omdat we om budgettaire redenen jongens hebben die de voorbije jaren minder speelden en nog wat achterstand moesten wegwerken. Akpala, Neto, Vargas… Maar het kon niet meer veranderd worden.”

Is deze ploeg klaar voor uw keiharde aanpak?

“Ach, dat is perceptie omdat je één keer roept of miserie maakt. Ik ben nu wat ouder. Mijn ziel blinkt niet alleen van enkele promoties, maar er zitten ook krasjes op van degradaties. Je evolueert als mens. Oké, soms ben ik wat ruwer, maar dat valt best mee. Het enige waar ik niet tegen kan, is dat een speler met de handrem op traint of niet geconcentreerd is. Die gasten kunnen op zo’n korte tijd zoveel geld verdienen en dan is het toch jammer dat een gebrek aan discipline dat verhindert. Zo was er op stage iemand te laat op het veld. Wel dan ben ik pissig en heb ik wel eens een overreactie, maar daarnaast ben ik aardig en charmant.”

We zagen je eens op training van Westerlo een speler afkraken die slechte corners trapte. Dat was voor een bekermatch tegen Anderlecht.

“En we wonnen tegen Anderlecht, hè. Oké, soms ben ik niet zo tactvol, maar van mij mag een speler ook eens terugroepen, hoor. Ik kan best tegen een stootje. Alleen durven de meesten dat niet. Nu, aan mij weet je tenminste wat je hebt.”

Wat ga je allemaal tactisch veranderen bij KVO? Een organisatie met vijf verdedigers?

“Neen, dat is geen optie. Daarvoor hebben we niet genoeg verdedigers. Met Milovic en Faes hebben we maar twee centrale jongens. Waar Sane zat? Op stage was hij er niet door administratieve probleempjes. Qua bezetting gaan we achteraan dus niet zoveel veranderen, maar we slikten wel al elke wedstrijd een tegengoal. In omschakelingsmomenten en op stilstaande fases pakten we veel te veel doelpunten.”

Vijftien op stilstaande fases.

“Iemand zei me zeventien goals. Dat is dus een probleem. Het heeft ook met vertrouwen te maken. Bij elke corner of vrije trap slaat de angst toe. Dat gaan we aanpakken en de omschakelingsmomenten ook. Een gast als Palaversa wacht een grote toekomst, maar ook hij moet nog gefinetuned worden. Zijn restverdediging is niet altijd goed.”

De goesting druipt er weer af, Dennis.

“Ik wil nog eens een trucje tonen. Laten zien tot wat ik in staat ben. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en het is geweldig om op het veld te staan met jonge gasten. Je kan eens zot doen.”

Sloeg in de maanden na Mechelen de verveling toe?

“Dat ook niet. Ik hou ervan om voetbalanalist te zijn bij de VRT en bij Play Sports en ik reisde ook naar Zuid-Amerika als freelance scout. Dan ging ik daar voetbalscholen analyseren of rapporten maken van ploegen om te zien waar hun niveau ligt. Waarom gaan jongens van een verrewegland eerst naar Argentinië voor 2 miljoen en dan voor 10 miljoen naar Europa. Waarom kunnen ze niet gewoon van dat eerste land naar Europa voor een mooie som. Dat soort studies maak ik dan, maar zelf trainer zijn is nog altijd het mooiste.”