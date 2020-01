E5 mode plooit terug op Vlaanderen

“De strategie die ik voor ogen heb voor het bedrijf omvat een groter accent op onlineverkoop, naast andere investeringen zoals in nieuwe technologieën in retail. Dit in combinatie met verdere investeringen in de huidige winkels, zoals de verbouwingen die we momenteel uitvoeren in onze vestigingen in Bree en Maldegem. De voorwaarde is natuurlijk dat deze winkels winstgevend zijn en dus geen continue financiering vragen. Dat is een gezonde businessstrategie”, zegt kersvers CEO Frédéric Helderweirt, die eerder al een commerciële samenwerking sloot met FNG, het moederbedrijf van Brantano en Fred & Ginger. Dat leidde al snel tot geruchten dat FNG op termijn e5 mode zou overnemen, maar dat werd snel ontkend door FNG-topman Dieter Penninckx.

LEES OOK. Moederbedrijf van Brantano gaat samenwerken met E5 mode en 50-tal winkels sluiten in Nederland (+)

Té Vlaams voor Wallonië

Helderweirt, die e5 mode even voor Nieuwjaar overnam van Shopinvest (de holding van de oprichtersfamilie Kaesteker) en toenmalig CEO Alexander Talpe (een neef van de oprichter), geeft twee verklaringen voor de terugtrekking uit Wallonië. “In de Waalse markt wordt het gamma van e5 mode gezien als kleding die niet voor elke dag is. In Vlaanderen is dat helemaal anders.” Lees: het aanbod is te Vlaams voor Wallonië. “Daarenboven hebben we met 12 winkels onvoldoende schaal om de hele infrastructuur en marketing die een kledingketen nu eenmaal nodig heeft, te kunnen dragen.” Lees: de kosten staan totaal niet in verhouding tot het aantal winkels.

De topman heeft daarom de intentie om zich te concentreren op de Vlaamse winkels en zal de huurcontracten van de Waalse winkels niet verlengen. De hele operatie start in april en moet in de loop van 2021 afgerond zijn.

Vakbonden in snelheid gepakt

De vakbonden bij e5 mode voelen zich “in snelheid gepakt”. Dat zegt Bart Leybaert van BBTK aan persbureau Belga. De vakbonden waren vrijdagochtend uitgenodigd voor overleg. “Het ging om een dossier van de vorige directie, die de huurcontracten in Aat en Verviers al had opgezegd om druk te zetten op de prijzen”, zegt Leybaert. “Tijdens dat overleg kwam plots de aankondiging dat alle huurcontracten in Wallonië worden stopgezet. We zijn in snelheid gepakt.”

Bij dat overleg was Helderweirt zelf niet aanwezig. “Het toont een gebrek aan respect aan voor de sociale partners dat hij de aankondiging niet zelf is komen doen”, aldus de BBTK’er. De vakbonden hebben volgens hem overigens nog geen enkel gesprek gehad met de nieuwe CEO over zijn plannen. In een reactie laat Helderweirt weten dat hij vrijdagochtend in Wallonië was om de uitbaters van de winkels persoonlijk in te lichten over de plannen. Daarom kon hij niet aanwezig zijn op de bijzondere ondernemingsraad op de hoofdzetel in Sint-Niklaas.

De vakbonden willen snel duidelijkheid. “Het belangrijkste is dat er nu zicht komt op wat de toekomst brengt”, zegt Leybaert. “Er heerst nog veel onduidelijkheid over wat er met de Vlaamse winkels en de centrale diensten zal gebeuren. Het valt niet uit te sluiten dat ook daar gesnoeid wordt.” Voor het in 1979 opgerichte bedrijf werken vandaag ongeveer 400 mensen in een 70-tal winkels in Vlaanderen en Wallonië (geen enkele in Brussel), en op het hoofdkantoor. Op woensdag 29 januari zijn de vakbonden opnieuw uitgenodigd voor overleg over een sociaal plan.