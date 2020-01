201,9 miljard euro in beleggingsfondsen

De markt van de Belgische beleggingsfondsen heeft in het derde kwartaal van vorig jaar een nieuw record bereikt: er stond liefst 201,9 miljard euro geparkeerd, zo becijferde sectorfederatie Beama.

Ongeveer twee derde van de stijging is het gevolg van nieuwe beleggingen, zegt de federatie. De rest heeft te maken met de prima prestatie van de beurzen. De grootste categorie is nog altijd die van de gemengde fondsen. Die steeg in het derde kwartaal met 2,5 procent en nadert stilaan de 100 miljard euro (eind september: 98,7 miljard euro). Binnen deze groep worden pensioenspaarfondsen steeds populairder. Zij bereikten een nieuw record van 20,4 miljard euro. Ook de aandelenfondsen, de tweede belangrijkste categorie, zagen de inlage stijgen tot 56 miljard euro. De pure oblgatiefondsen zijn goed voor 34,4 miljard euro. (krs, blg)

