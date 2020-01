Onze voorouders aten graag vogels

14.000 jaar geleden stonden zwanen, sneeuwuilen en raven op het menu van de mens. Dat blijkt uit een onderzoek van de archeozoöloog Quentin Goffette van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel. Hij onderzocht 500 vogelbotten die in de negentiende eeuw opgegraven werden in de grot Trou de Chaleux in Namen. “We dachten tot nu toe dat vogels geen deel uitmaakten van het dieet van onze voorouders. Maar nu weten we dat ze er op jaagden en ze ook opaten.”

Volgens de onderzoeker aten ze niet noodzakelijk meer gevogelte dan wij nu eten, maar wel meer verschillende soorten. “Duizenden jaren geleden werden dieren niet gefokt zoals we dat nu doen en moest er gejaagd worden. Hierdoor aten ze verschillende soorten vogels. Nu eten we meer gevogelte dan toen, maar het beperkt zich voornamelijk tot kip of kalkoen”, aldus Goffette.(lto)