Limburger bouwt cockpit Boeing na in slaapkamer: “Mijn vrouw heeft nog nooit met me meegevlogen”

De ene hobbykamer is de andere niet. Wie bij Clement Stals (66) thuis in het Limburgse Pelt een van de slaapkamers binnenstapt, belandt in een levensechte cockpit van een Boeing 737-800.

Stals werkte vroeger op Kleine Brogel als secretaris en vulde daarnaast zijn tijd met vluchtsimulaties met een computer en een joystick. Tot hij tien jaar geleden begon met de bouw van zijn indrukwekkende replica. “Ik was op zoek naar meer realisme. De onderdelen komen uit de hele wereld. De gashendel uit Parijs, de metertjes en klokjes uit Chicago, en andere displays uit China. De zetels hebben zelfs effectief in een Boeing 737 gestaan.” Over de prijs wil hij niet veel kwijt: “Laat ons het op een dure wagen houden.”

Clement vliegt wekelijks met zijn reuzegrote simulator: “Meestal vluchten in Europa. Ik heb het zo ingesteld dat de passagiers applaudisseren. Zelfs als het een slechte landing was.” Blijft nog die ene passagier die hij moet overtuigen: “Mijn vrouw heeft nog nooit met me meegevlogen.” (ksn)