Voorstel Hoge Raad voor Financiën moet fiscale revolutie in gang zetten

Op een moment dat de regeringsvorming nog altijd in het slop zit, stelt de Hoge Raad van Financiën de politiek zes modellen voor een hervorming van de personenbelasting voor. Dat bericht De Tijd zaterdag.

De Hoge Raad van Financiën is hét adviesorgaan van de federale regering voor onder meer fiscale zaken. Hij bestaat uit experten uit de academische wereld en topambtenaren, die benoemd zijn door de politieke partijen en dus uiteenlopende ideeën en visies vertegenwoordigen. De raad kreeg in 2017 van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en anderhalf jaar later nog eens van zijn opvolger Alexander De Croo (Open Vld) de opdracht een grote belastinghervorming uit te tekenen.

Met veel vertraging is het werk van de Hoge Raad nu stilaan af. De verwachting is dat voorzitter Herman Matthijs (UGent, VUB) volgende maand het werkstuk overhandigt aan de regering in lopende zaken. De studie wordt een leidraad voor de volgende regering, geen kant-en-klare oplossing.

De experten hebben zes totaal verschillende modellen uitgewerkt: een vlaktaks met één tarief en een systeem met twee tarieven - 25 en 45 procent- in plaats van de huidige vier. Dat zijn de eerder liberale varianten. Dan volgt een dual income tax, waarbij arbeid progressief en vermogen forfaitair wordt belast. Zoals bekend is dat een dada van CD&V.

Als vierde volgt een systeem waarbij alles progressief wordt belast, wat in linkse kringen populair is, ten vijfde een systeem dat de werkbonus - een belastingkorting voor de laagste lonen - aanzienlijk versterkt. Als slot is er een systeem dat goed gelijkt op het huidige.