Minister-president Jambon bezoekt Auschwitz

Vlaams minister-president Jan Jambon brengt op dinsdag 21 januari een bezoek aan Auschwitz. Het bezoek kadert in de herdenking van de 75-jarige bevrijding van het voormalige Duitse concentratie- en vernietigingskamp.

Aan de vooravond van het bezoek aan Auschwitz zal minister-president Jambon ook een toespraak houden op een diner van de European Jewish Association (EJA). In die toespraak zal Jambon niet alleen de gruwel van Auschwitz herdenken en antisemitisme zwaar veroordelen, hij zal het ook hebben over de zwarte bladzijde van de collaboratie in Vlaanderen.

Koning Filip en koningin Mathilde

Auschwitz-Birkenau staat bekend als grootste concentratie- en vernietigingskamp van nazi-Duitsland. Op 27 januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Sovjetleger. Die dag, 27 januari, is in 2005 uitgeroepen tot Internationale Herdenkingsdag van de Holocaust. Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz vinden heel wat bezoeken en plechtigheden plaats. Op maandag 27 januari zelf is er in Polen een internationale herdenkingsplechtigheid met staats- en regeringsleiders van over de hele wereld. Ook de Belgische koning Filip en koningin Mathilde zullen die plechtigheid bijwonen.

In aanloop naar die internationale plechtigheid brengt Vlaams minister-president Jan Jambon op dinsdag 21 januari een bezoek aan het kamp. “De minister-president wil het kamp op een serene manier bezoeken. Hij vindt het erg belangrijk om aanwezig te zijn bij de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de 75-jarige bevrijding en om een van de gruwelijkste episodes uit de geschiedenis te herdenken”, klinkt het op het kabinet-Jambon. De minister-president zal tijdens zijn bezoek ook een krans neerleggen.

Antisemitisme

Aan de vooravond van zijn bezoek aan Auschwitz zal Jambon ook een symposium en galadiner van de European Jewish Association (EJA) bijwonen. Op dat diner zal Jambon zelf een toespraak houden. In die toespraak zal de minister-president niet alleen alle vormen van antisemitisme veroordelen, maar zal hij ook het moeilijke thema van de collaboratie niet uit de weg gaan, zo is te horen. “Hij zal het inderdaad ook hebben over die donkere bladzijde en verwijzen naar de medeplichtigheid van mensen en autoriteiten in België en Vlaanderen.”

Verschillende andere Belgische politici nemen ook deel aan het symposium in Krakau en het bezoek aan Auschwitz. Zo staan onder meer Europees parlementslid Assita Kanko (N-VA) en Kamerleden Hendrik Bogaert (CD&V) en Michael Freilich (N-VA) op de deelnemerslijst.

“Symbolisch belang”

Freilich, gewezen hoofdredacteur van Joods Actueel, wijst op het grote symbolische belang van het bezoek van de Vlaamse minister-president. “Gezien de geschiedenis is het heel belangrijk dat een minister-president van Vlaanderen niet alleen Auschwitz bezoekt, de bevrijding herdenkt en de strijd tegen het antisemitisme benadrukt, maar dat hij zich ook uitspreekt over die zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme”, aldus Freilich.