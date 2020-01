Boris Johnson plant groot Brexit-feest met aftelklok, lichtshow en speciale munt

De Britse premier Boris Johnson heeft zijn plannen voor Brexit Day, de dag dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU) stapt, bekendgemaakt. Hij wil er een echt feest van maken, meldt BBC News. Met een lichtshow, een officieel aftelmoment, een speech van Johnson en een speciale Brexitmunt.

Het Britse volk zal samen met Johnson op 31 januari met hem aftellen naar 23.00 uur, het moment waarop het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Na het aftelmoment zal de premier het Britse volk toespreken. Een dag later wordt er een speciale Brexitmunt gelanceerd, met het opschrift “vrede, welvaart en vriendschap met alle naties.”

Volgens Downing Street wil de regering de viering gebruiken als “een moment om verschillen op te lossen, gemeenschappen te herenigen en vooruit te kijken naar het land dat het het komende decennium wilt worden.”

Geen Big Ben

Naar alle waarschijnlijkheid zal de Big Ben niet luiden op Brexit Day, bevestigt Downing Street. De iconische klok wordt gerestaureerd en is daardoor buiten gebruik. Volgens Lindsay Hoyle, de voorzitter van het Lagerhuis, zou er bijna 500.000 pond (bijna 590.000 euro) nodig zijn voor de restauratie. De klok zou tijdelijk moeten worden aangepast, waardoor de restauratie vertraging op zou lopen.

Eerder deze maand stemden het Britse en het Europees Parlement na lange onderhandelingen in met de Brexit-deal. Hoewel de Britten 31 januari uit de EU stappen volgt er nog wel een overgangsperiode, die volgens de wet maximaal tot december 2020 mag duren, ongeacht of er een handelsakkoord met de EU is bereikt of niet.