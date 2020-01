Daar is Anuna De Wever weer: Youth for Climate roept op tot spijbelen op 7 februari

Na bijna vier maanden in het buitenland te hebben vertoefd, duiken Anuna De Wever, haar zus Josefien Hoerée en het Waalse Youth for the Climate-boegbeeld Adélaïde Charlier weer op in eigen land. Op 7 februari roepen ze jongeren opnieuw te spijbelen voor het klimaat. De actie, voor meer propere oceanen, vindt plaats in Brussel.

“De oceanen zijn in gevaar”, klinkt het op de Facebook-pagina van Youth for the Climate”. “Als we nu niets doen, zal de zee tegen 2050 meer plastic dan vis bevatten.” En daarom ondernemen de klimaatjongeren actie. Op vrijdag 7 februari hopen ze zo veel mogelijk schoolgangers samen te krijgen naar aanleiding van Ocean Week 2020.

Voor het eerst is Anuna weer van de partij. Samen met Josefien en Adélaide meert ze maandag 20 januari aan in het Franse Duinkerke. Begin deze maand verlieten ze de haven van Cartagena in Columbia met een mastodont van een cargoschip van 219 meter lang en 35 meter breed. Dat ze kozen voor een vervuilend vaartuig, de CMA CGM Fort Royal, veroorzaakte toen een storm van kritiek.

“Sterker en vastberadener”

Daarmee komt een eind aan een lange reis die op 2 oktober startte in Amsterdam. Toen vertrok een dertigtal jongeren, onder wie dus Anuna De Wever, met een zeilschip richting Zuid-Amerika, waar ze begin december de klimaattop in Chili wilden bijwonen. Nadat die afgeblazen werd, besloten ze toch door te varen, om een groot project in het Amazonewoud te bezoeken.

“Deze educatieve reis heeft ons sterker en vastberadener gemaakt om ons engagement voor het klimaat voort te zetten”, zeiden ze in een verklaring, die er nog eens aan herinnert dat de CO2-uitstoot nog niet aan het dalen is.

Druk opgevoerd

Een nationale staking op 7 februari in Brussel moet de druk nog meer opvoeren op ons land, onder meer door te pleiten voor een goedkeuring van een klimaatwet zodat België zijn klimaatdoelstellingen haalt.

Bovendien is het de bedoeling dat Youth For The Climate meer zal gaan werken op Europees niveau. “Europa loopt voorop met de Green Deal. Nu moeten we die operationeel maken en de financiering veiligstellen”, klinkt het nog.

