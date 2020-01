Harry en Meghan ontslaan personeel Frogmore House, na peperdure renovatie van 2,8 miljoen euro

Eerst lieten ze Frogmore House renoveren voor maar liefst 2,8 miljoen euro, op kosten van de Britse belastingbetaler. Maar nu hun definitieve verhuis naar Canada steeds reëler wordt, hebben Harry en Meghan al het personeel van datzelfde huis, vlakbij Windsor, ontslagen. De kritiek groeit.

Twee personeelsleden zouden al ontslaan zijn, vertelt een bron aan de Britse krant The Daily Mail. „Een huishoudster en een conciërge die permanent in Frogmore Cottage woonden, hoeven niet meer terug te komen.” Toch zouden ze nog aan de slag kunnen in Buckingham Palace, waar koningin Elizabeth woont. Voor sommige kamermeisjes en chefs, die geen vast contract hadden, zou er geen plek meer zijn.

Verhuis naar Canada

Dat er minder personeel hoeft te zijn is ergens ook logisch. Omdat Harry (35) en Meghan (38) aankondigden afstand te doen hun adellijke titels en meer tijd te willen door te brengen in Canada, is het niet zo verrassend dat ze minder personeel nodig hebben.

En toch komt het nieuws onverwacht, omdat het koppel ook aangaf hun woning in Windsor, een cadeautje van de Queen, te willen behouden om persoonlijke en professionele redenen. Zo zouden ze altijd een thuis hebben niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun zoontje Archie .

De grote villa, met in totaal vijf slaapkamers, werd bovendien speciaal gerenoveerd. Prijskaartje: 2,8 miljoen euro. Dat het geld moest opgehoest worden door de Britse belastingbetaler oogstte veel kritiek bij het volk.

Dat nu beslist werd het personeel definitief aan de kant te zetten, voedt de geruchten dat Meghan nooit meer wil terugkeren naar Londen. Nieuws dat overigens bevestigd wordt door verschillende bronnen. Ook het feit dat baby Archie de laatste weken niet in de UK was om tijd door te brengen met zijn neefjes en nichtjes, doet dat vermoeden bevestigen.

De Queen is boos

De hertog en hertogin van Sussex willen volgens diezelfde getuigen Canada definitief als uitvalsbasis gebruiken voor hun werk. Meghan zou al een contract met Disney gesloten hebben om de stem van een film in te spreken. Ze bezocht ook liefdadigheidsinstellingen in het Noord-Amerikaanse land.

Koningin Elizabeth zou allesbehalve blij zijn met de recente ontwikkelingen. „Ze heeft zich neergelegd bij de beslissing van de twee om de monarchie achter zich te laten, maar is wel kwaad omdat Harry en Meghan Frogmore Cottage pas nog lieten renoveren voor 2,8 miljoen euro aan belastinggeld”, vertelt de bron in The Daily Mail.

“Vlak daarna halsoverkop vertrekken naar het buitenland, komt wel erg ondankbaar over. Het stelt het koningshuis bovendien in een kwaad daglicht, want de belastingbetalers in kwestie kunnen er natuurlijk ook niet om lachen.”

Dat Harry en Meghan in Frogmore House gingen wonen bleek al een zware toegeving te zijn. Normaal zouden ze intrekken in een mooi gerenoveerd appartement in Kensington Palace. Maar omdat ze vonden dat ze daar te weinig privacy hadden, vlak naast de woning van broer William en schoonzus Kate, gaven ze de voorkeur aan het huis in Windsor. Maar de gordijnen van dat huis lijken nu definitief gesloten te worden, staat inde Britse krant The Guardian.