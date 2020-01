Minderjarige opgepakt voor neersteken buschauffeur die met tien messteken zijn dienst uitreed

Kontich - Er is een verdachte opgepakt voor het neersteken van een buschauffeur aan het station van Kontich. De 17-jarige ontkent de feiten. Hij werd geplaatst in een gesloten instelling. De feiten zijn gekwalificeerd zijn als moordpoging. Niets erop dat verdachte en slachtoffer elkaar kenden.

Een 58-jarige buschauffeur kreeg vorige week donderdag, op 9 januari, tien messteken tijdens zijn dienst. De feiten speelden zich af aan het station van Kontich, over de aanleiding was nog geen duidelijkheid. Vreemd genoeg zette de chauffeur nadat hij tien messteken gekregen had, zijn rit gewoon verder eerst naar Lier en vervolgens naar Tisselt (Willebroek). Daar kreeg de man de eerste zorgen toegediend waarna hij naar het ziekenhuis gebracht werd, hij verkeerde een tijd in levensgevaar.

De lokale recherche van de politiezone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar) nam het onderzoek in handen en kon een week na de feiten een verdachte arresteren. “Vrijdagochtend werd een 17-jarige opgepakt in het onderzoek naar de aanval op de buschauffeur uit Puurs-Sint-Amands”, zegt het parket Antwerpen.

De doorbraak kwam er nadat de speurders verschillende getuigen verhoord hadden en de camerabeelden van de plaats van de steekpartij geanalyseerd hadden. “Bij zijn verhoor bij de politie heeft de minderjarige de feiten ontkend”, zegt het parket nog. “Vrijdag is hij voorgeleid bij de jeugdrechter in Antwerpen, die heeft beslist om de minderjarige te plaatsen in een gesloten instelling.”