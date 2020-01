Na grondige analyse blijkt: Meghan Markle wordt harder aangepakt dan schoonzus Kate Middleton

Ze jammerde dat ze anders behandeld werd dan schoonzus Kate, ze vloekte op de giftige uithalen en het racistisch gescheld van de tabloids en ze spande een proces aan tegen de uitgever van de Mail on Sunday. Maar uit een analyse van The Guardian blijkt dat Meghan Markle een punt heeft. Uit een screening van bijna 900 artikels blijkt dat de helft van de berichtgeving over de hertogin van Sussex negatief is.