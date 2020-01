Uitgedroogde koala moet regenwater van asfalt drinken

In het Australische Moree, in het zuidwesten van het land, heeft de familie Schramm een bijzonder moment gefilmd. Tijdens het rijden zagen ze op de baan een koala zitten. Omdat ze dachten dat het dier gewond was, stopten ze om het te helpen. Toen ze dichterbij kwamen, zagen ze dat de koala aan het drinken was van een plasje regenwater op het asfalt.