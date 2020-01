Dominique Persoone toont zijn eerste chocoladerepen gemaakt in Congo

Chocolatier Dominique Persoone is in Congo, waar hij samen met prins Emmanuel de Merode een chocoladefabriek uit de grond stampt. De eerste repen chocolade kwamen er vanmiddag uit de mallen. De helft van de opbrengst van de chocoladefabriek wordt gebruikt voor de bescherming van de bedreigde dieren in het Virungapark, de andere helft gaat naar de mensen in de regio.

In het filmpje toont Persoone hoe de eerste repen chocolade uit de mallen worden gehaald. Het is een eerste succes voor het project, dat met de lokale cacao uit Virunga wil werken en de boeren een correcte prijs wil betalen. “Nu is dat helemaal niet het geval”, zegt Persoone daarover in april vorig jaar, toen hij zijn plannen bekend maakte. “De grote handelaars betalen er waarlijk peanuts. Schandalig eigenlijk. Daarom is het ook beter om de volledige productie zelf in handen te nemen.”

De opbrengst van de fabriek zal voor de helft gaan naar de bescherming van de bedreigde dieren, waaronder de berggorillas, in het Virungapark, maar dient ook om de lokale bevolking te ondersteunen. De Merode wil de helft van de opbrengsten van die ­fabriek gebruiken om het wild te beschermen, de andere helft gaat naar de mensen en de regio. “Het is een streek die al decennialang gebukt gaat onder de burgeroorlog. Veel jonge mannen hebben niets om handen en sluiten zich dan maar aan bij de rebellen. Door werkgelegenheid te creëren, krijgen ze opnieuw een doel en stappen ze zelf uit die rebellengroepen”, zei hij er eerder over.

De Virunga-chocolade zal vanaf april verkrijgbaar zijn. Alles over de opstart van de fabriek in Congo lees je binnenkort in Nu bij Het Nieuwsblad.