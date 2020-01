Geen Jelle Vossen, wel Krépin Diatta in selectie Club Brugge voor topper tegen Anderlecht

Krépin Diatta, die eerder deze week nog onzeker was, zit in de selectie van Club Brugge voor de topper tegen Anderlecht. Voor spits Jelle Vossen is geen plaats.

Mogelijk zit Diatta voorlopig in de selectie, maar valt hij alsnog af. “Hij is onzeker, al zijn er nog een paar die met kwaaltjes sukkelen. We zullen zondag zien wie fit raakt”, vertelde trainer Philippe Clement gisteren. De achterstand van Dennis en Tau - het duo trainde niet al te veel mee in Qatar - is ondertussen grotendeels weggewerkt. “Ik zag goeie dingen van hen op training. Dus daar verwacht ik geen problemen mee.”

De selectie van Club Brugge:

Doelmannen: Mignolet, Horvath, Shinton.

Verdedigers: Sobol, Deli, Mechele, Kossounou, Mitrovic, Ricca, Cools.

Middenvelders: Rits, Balanta, De Ketelaere, Vlietinck, Vormer, Vanaken, Schrijvers.

Aanvallers: Diatta, Tau, Okereke, Dennis, Openda.