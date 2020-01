Auto rijdt in op politie bij alcoholcontrole, chauffeur krijgt kogel in bil

Kortenberg - Bij een schietincident gisterenavond op de Leuvensesteenweg in Kortenberg, is een chauffeur van 76 door de politie in zijn bil geschoten. De man, uit Kortenberg afkomstig, reed met hoge snelheid in op een alcoholcontrole waarna de agenten riposteerden. De chauffeur is niet in levensgevaar, hij verklaarde dat hij de agenten niet gezien had.

De alcoholcontrole vond plaats in Kortenberg vrijdagavond, aan de stelplaats van De Lijn. Rond kwart voor twaalf reed een auto met hoge snelheid in op de agenten die opzij moesten springen. Eén politieman trok zijn wapen en vuurde in de richting van de auto. De kogel ging door de autodeur en raakte de chauffeur in de bil. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar en een ademtest bleek negatief. Hij had niet teveel gedronken.

Het is bijgevolg niet geheel duidelijk waarom de man met hoge snelheid op de agenten inreed. Hijzelf zou verklaard hebben dat hij de agenten niet gezien had. Het parket van Leuven heeft twee onderzoeken geopend. Eén voor het inrijden op de politie en om uit te maken of de bejaarde man nog wel geschikt is om te rijden. Een tweede onderzoek gaat over de agent in kwestie en zal nagaan of hij inderdaad schoot uit wettige zelfverdediging, zo vernamen we bij de woordvoerster van het parket in Leuven.