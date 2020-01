Koetsier zwaargewond nadat hij met paard in berm belandde in Olen

Olen -

In het Kempense Olen is zaterdagmiddag een man zwaargewond geraakt toen hij met zijn paard en koets in de berm belandde in de buurt van het sluizencomplex van het Albertkanaal. Dat zegt de lokale politie van de zone Neteland. Ook de bijzitter op de koets liep - lichte - verwondingen op.