Honderden mensen nemen afscheid van plots overleden Louis (16): “Simpelweg iemand waar iedereen van houdt”

Hasselt -

In Hasselt hebben honderden mensen afscheid genomen van de 16-jarige Louis Kreemers die afgelopen zaterdag in zijn slaap overleed aan een hartfalen. In een bomvolle Sint-Quintinuskathedraal kwamen vrienden van scouts, school en basket de familie een hart onder de riem steken. Papa Hans drukte het onbegrip van velen uit. “Onmogelijk, onbegrijpbaar, onaanvaardbaar. Louis was een voorbeeld voor iedereen. Simpelweg iemand waarvan iedereen houdt.”