Hier krijg je rillingen van: Man ontsnapt aan maar net aan verschrikkelijke botsing

In Canada en het noorden van de Verenigde Staten woedt er een zware sneeuwstorm. Verschillende mensen zitten ingesneeuwd in hun huizen en kunnen de baan niet meer op. Voor wie dat wel lukt, is het oppassen geblazen: de sneeuw zorgt voor een spekglad wegdek. Dat heeft deze man aan den lijve mogen ondervinden.

Hij was net bezig te helpen met een vrachtwagen die van de weg was geraakt, tot er plots een wagen van de weg vliegt. De terreinwagen vloog aan hoge snelheid over de weg en verloor de volledige controle over het stuur. Hij vliegt recht op de helpers bij de vrachtwagen af. De man ziet nét op tijd de wagen aankomen en kan nog wegspringen. De terreinwagen crasht tegen de vrachtwagen op. Uiteindelijk raakte niemand zwaargewond.

