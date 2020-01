Casemiro loodst slap Real Madrid voorbij Sevilla naar voorlopige leidersplaats in La Liga

Real Madrid staat (voorlopig) alleen aan de leiding in La Liga. De Koninklijke won in eigen huis de topper tegen Sevilla met 2-1. Casemiro was de grote held van de withemden: hij scoorde beide treffers.

De eerste goal van de avond was voor Sevilla na een halfuur spelen, maar die werd afgekeurd na tussenkomst van de VAR wegens een fout op Eder Militao. Bij Sevilla waren ze woest, maar het bleef 0-0. Real Madrid kwam slap voor de dag, maar opende na een klein uur toch de score via Casemiro. Lang kon De Koninklijke niet genieten van die voorsprong, want Luuk de Jong bracht de stand al snel op 1-1. Enkele minuten later was het opnieuw raak voor Real Madrid, opnieuw dankzij Casemiro. Ei zo na kwam er zelfs een hattrick van de Braziliaan, maar het bleef uiteindelijk bij twee doelpunten. De eindstand was 2-1.

Real Madrid heeft na de zege tegen Sevilla weer even alleen de leiding in handen. De Madrilenen tellen nu 43 punten. Barcelona kan zondag op gelijke hoogte komen als het wint van Granada, de nummer tien in de stand. Sevilla blijft vierde met 35 punten en lijkt zijn titelkansen verspeeld te hebben.