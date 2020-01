Hilariteit rond camouflage-uniformen van Amerikaanse Space Force: “Zijn er bomen in de ruimte?”

Het internet maakt zich zaterdag vrolijk over de uniformen van de Amerikaanse ruimtemacht, die in december in het leven werd geroepen. Het gaat om uniformen met een typische camouflageprint, terwijl er weinig te camoufleren valt in de ruimte.

De Space Force plaatse zaterdag een foto van de nieuwe uniformen op Twitter, wat leidde tot een hele reeks opmerkingen rond de mismatch tussen camouflage-uniformen en de ruimte. Zo passeerden er tweets als “Hoeveel bomen verwachten jullie tegen te komen in de ruimte? “, “In de ruimte kan niemand horen hoe belachelijk je bent” en “Ruimtecamouflage, perfect om op te gaan in de uitgestrekte ruimteweiden”. Anderen stellen voor om een uniform in sterrenhemelstof te dragen of posten foto’s van hoe zwart de ruimte eruitziet.

De ruimtemacht reageerde op de vele tweets door uit te leggen dat ze “de huidige militaire uniformen hergebruikt om niet te moeten investeren in het ontwerpen en produceren van een nieuw uniform”. “De leden zullen gelijken op hun collega’s als ze met hen samenwerken op de grond”, klinkt het ook.

De Space Force telt momenteel één lid, generaal en bevelhebber Jay Raymond. De ruimtemacht werd op 21 december officieel in het leven geroepen met de bekrachtiging van de defensiebegroting, die onder meer de oprichting van een ruimtemacht als zesde onderdeel van het Amerikaanse leger bevatte, naast de landmacht, de luchtmacht, de zeemacht, het marinierskorps en de kustwacht. Het is de eerste keer sinds 1947 - toen de luchtmacht een afzonderlijke eenheid werd - dat er een nieuw legeronderdeel bijkomt.