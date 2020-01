6.500 bezoekers voor gratis tulpenpluktuin in Antwerpen

Antwerpen - In Antwerpen hebben zaterdag zowat 6.500 mensen een bezoek gebracht aan de gratis pluktuin die het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) op het Koningin Astridplein had geplaatst bij de start van het bloemenseizoen. Er waren in totaal 100.000 tulpen beschikbaar om mee te nemen en die waren drie uur later - een half uurtje voor het voorziene einde van de actie - allemaal de deur uit.

Het was al de derde editie van de pluktuin van het VLAM met tulpen in allerlei verschillende kleuren, gezien het thema ‘World of Colors’. “Bloemen toveren daadwerkelijk een lach op ieders gezicht en ze verjagen de winterblues”, zegt VLAM-woordvoerster Liliane Driesen. “De tulp is één van de bloemen die de komst van de lente inluiden. Daarnaast zijn er ook nog narcissen, druifjes en hyacinten.”

Deze editie verliep in samenwerking met Standaard Uitgeverij, die striphelden Suske en Wiske een gastrol op het evenement bezorgde. De eerste honderd kinderen die een kleurenplaat over de pluktuin ingekleurd kregen, ontvingen een strip van Suske en Wiske.

Nederland is het traditionele tulpenland met jaarlijks vier miljard tulpen die er worden gekweekt, maar het VLAM wil in de kijker zetten dat ook België een flinke duit in het zakje doet met 60 miljoen tulpen per jaar. Dat komt neer op één procent van wat er wereldwijd wordt geteeld.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)