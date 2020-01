Wat een toewijding: verdediger pakt uit met fantastische redding (en krijgt meteen rood)

Bournemouth heeft met de jonge Aaron Ramsdale een prima doelman tussen de palen staan, maar in geval van nood lijken de Cherries ook op hun verdediger Steve Cook te kunnen rekenen.

Tijdens het duel met Norwich City pakte Cook uit met een schitterende redding op een afstandsschot terwijl Ramsdale niet in doel stond. Een geweldige reflex, waarna het voor Cook meteen einde wedstrijd was: hij kreeg uiteraard een directe rode kaart voor handspel. Teemu Pukki zette de strafschop om en bezorgde Norwich zo de overwinning, want het bleef 1-0.