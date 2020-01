Nieuwe STVV-trainer Milos Kostic debuteert met eenvoudige zege tegen afwezig KV Kortrijk

Het leek alweer Play-off 2 op Stayen. Er stond tegen KV Kortrijk vrijwel niks meer op het spel. Maar het sierde STVV dat ze er nog het beste van maakten. Beter alvast dan de bleke Kortrijkse kerels, die blijkbaar al met hun gedachten bij de bekermatch tegen Antwerp zaten. De Kanaries wonnen onder Milos Kostic dus hun eerste wedstrijd van 2020 met 2-0. Facundo Colidio verzachtte het vertrek van Yohan Boli, de Argentijn zorgde voor de eerste treffer van de avond én tekende voor de assist bij het tweede doelpunt.

Als twee ploegen niks meer te winnen of te verliezen hebben, hoop je op spektakel en vrees je een snertmatch. Dat werd het op Stayen, waar ze van de vier tribunes nog amper één redelijk gevuld krijgen. Een manco aan identiteit heet dat. Kenny Steppe stond voor een tribune waar niet één mens op zat. De lege tribune had een oorzaak. Het sfeervak verhuisde omwille van de straf na de derby tegen Genk naar Tribune Oost.

Wolke Janssens en Ilombe Mboyo vechten om de bal. Foto: BELGA

Bij STVV, dat Boli naar Qatar zag vertrekken, liet de nieuwe coach Milos Kostic Rocky Bushiri (ex-KVO en ex-Eupen) meteen debuteren. KV Kortrijk had als enige Belgische ploeg geen winterzon opgezocht, maar kwam met vertrouwen naar Limburg. De statistieken van STVV zijn thuis eerder mager met slechts twee zeges. En de kerels hadden voor de winterstop nog zes op zes gehaald tegen Eupen en Cercle. Met dank aan Gary Kagelmacher die tegen de rode lantaarn op tweede kerstdag nog op de valreep had gescoord. Maar de Uruguayaan is einde contract en heeft het gezien in Kortrijk. Hij wil terug naar huis en kan naar Penarol, maar Matthias Leterme zou zichzelf niet zijn indien hij geen boter bij de vis zou vragen. Kagelmacher speelt voorlopig liever niet meer en werd vervangen door Hines-Ike, vorige week nog geveld door een longontsteking en plots zes kilogram vermagerd. Hij kreeg toch de voorkeur op Kovacevic, terwijl Yves Vanderhaeghe Kagé verkoos als vervanger van de geschorste De Sart.

STVV-coach Milos Kostic startte zoals aangekondigd met het duo Suzuki-Colidio voorin. Verder kreeg De Bruyn de voorkeur op Asamoah in het middenveld en dat vertrouwen zou hij niet beschamen.

Zoektocht naar openingen

De thuisaanhang zag het eerste kansje voor de West-Vlamingen, maar Mboyo geloofde niet echt in zijn lob over Kenny Steppe. Ocansey mocht één keer uithalen aan de tweede paal in het openingskwartier, maar zijn poging werd geblokt. Hetzelfde verhaal aan de andere kant. Chris Durkin mocht trappen, maar vond in laatste instantie nog een Kortrijkzaan in de baan van zijn schot.

Facundo Colidio scoorde na de pauze het openingsdoelpunt. Foto: BELGA

Het vervolg van de eerste helft was slaapverwekkend. STVV opperde wel het balbezit, maar het was moeilijk om aan een uitgespeelde kans te geraken. Kapitein Jordan Botaka – onder Kostic op de nummer tien – zocht wel naarstig naar de openingen, maar die werden lange tijd simpel dicht gelopen door de rood-witte bezoekers. Net na het halfuur geraakte Argentijnse spits Colidio dan toch aan een mogelijkheid, zijn kopbal was te zwak om Jakubech te verrassen. Nog voor de rust zette Suzuki Botaka op weg, maar het schot miste precies en zoefde ver over het kader.

Te laks

Meteen Truiense druk na de koffie én de mooiste kans van de wedstrijd tot dat moment. Ibrahima Sankhon mikte een afvallende bal knap naar de verste paal, de parade van Jakubech was al even subliem. Vanderhaeghe had duidelijk niet de juiste woorden gebruikt tijdens de rust, want Kortrijk kwam te laks uit de kleedkamer. Colombatto mocht uitpakken met vrije trappen en corners, Botaka vuurde twee pogingen af uit de tweede lijn, maar scoren lukte nog niet voor de mannen van Kostic. Ook Colidio mocht nog voor het uur alleen op Jakubech af, de Slowaakse doelman van KVK bleef eerst nog overeind, bij een uitstekende assist van De Bruyn was het wel raak: 1-0. Meteen na de openingsgoal had Steppe en fantastische reflex in huis na een kopbal van Van Der Bruggen, al werd die ook teruggefloten voor buitenspel.

Alexandre De Bruyn legde de 2-0 eindstand vast. Foto: BELGA

Colidio had pas zijn eerste basisplaats beet bij STVV, hij startte nooit onder Marc Brys, wel was de Argentijn meteen belangrijk want hij tekende ook nog voor een assist. Omgekeerd scenario dan bij de 1-0, dit keer knalde De Bruyn van dichtbij de 2-0 tegen de netten. Wedstrijd meteen gespeeld op Stayen. Vanderhaeghe probeerde met zijn wissels het tij nog te doen keren. Hij riep zijn drie spitsen naar de kant, maar Moffi en Lepoint lieten de aansluitingstreffer liggen. Het zelfvertrouwen bij de thuisploeg nam volop toe, de zege kwam niet meer in het gedrang. Kortrijk ondernam wel nog een paar pogingen, maar de overtuiging ontbrak.