Kleinste man ter wereld overleden op zijn 27ste: “Bij zijn geboorte paste hij in mijn handpalm”

In een ziekenhuis in Nepal is Khagendra Thapa Magar overleden. Met zijn 67,08 centimeter was hij de kleinste man ter wereld. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking.

Khagendra Thapa Magar dook voor het eerst op in het Guinness Book of Records in de editie 2011. Foto: AFP

“Mijn broer is meermaals gehospitaliseerd voor een longontsteking, maar nu raakte ook zijn hart ontstoken. Hij is vandaag (vrijdag, nvdr.) helaas overleden”, vertelt zijn broer Mahesh Thapa Magar aan het Franse persbureau AFP.

Heel even onttroond

Khagendra Thapa Magar dook in 2010 voor het eerst op in het Guinness Book of Records. Op zijn achttiende bleek hij de kleinste mens ter wereld te zijn die zelfstandig kon stappen. Bij die gelegenheid werd hij gefotografeerd met het officiële certificaat dat bij zo’n vermelding hoort, een document dat bijna zo groot was als hijzelf. “Bij zijn geboorte was hij zo klein dat hij in mijn handpalm paste en dat het geen sinecure was om hem een badje te geven”, vertelde zijn vader bij die gelegenheid.

Wat later moest hij die titel afstaan aan een andere Nepalees, ene Chandra Bahadur Dangi. Die bleek nóg kleiner: 54,6 centimeter. Toen die laatste in 2015 overleed, mocht Khagendra zich opnieuw officieel de kleinste man ter wereld noemen. Zijn hele leven lang woonde hij in Pokhora, op zo’n 200 kilometer van de Nepalese hoofdstad Katmandu, waar hij zijn vader hielp in diens voedingswinkeltje.

Khagendra met zijn vader, thuis in Pokhora. Foto: AFP

Levende reclame voor Nepal

“Het leven kan een grote uitdaging zijn als je maar zes kilogram weegt en je maar niet je plaats vindt in een wereld die gebouwd is op maat van de gemiddelde volwassene”, zegt Craig Glenday, hoofdredacteur van het Guinness Book of Records. “Maar zijn kleine gestalte heeft hem nooit verhinderd om ten volle te genieten van het beste van het leven. Zo’n man was Khagendra wel.”

Khagendra Thapa Magar in zijn nopjes tijdens een Missverkiezing in Nepal, in 2010. Foto: AFP

Ten bewijze daarvan zijn vele reizen en televisieoptredens. Zo was hij niet alleen een graag geziene gast tijdens de verkiezing van Miss Nepal, maar dook hij ook op in Europese en Amerikaanse shows. Tijdens een van zijn reizen ontmoette hij ook de kleinste vrouw ter wereld, de Indiase Jyoti Amge.

Daarnaast was Khagendra ook een levende reclame voor zijn land: de toeristische dienst van Nepal speelde hem uit in een campagne als “de kleinste man ter wereld geboren in het land met de grootste berg ter wereld”, de Mount Everest.

De ‘nieuwe’ kleinste man ter wereld die zelfstandig kan stappen is nu Edward “Niño” Hernandez, de Colombiaan die zijn titel in 2010 moest afstaan aan Khagendra. Hij meet 70,21 centimeter. De aller-allerkleinste mens ter wereld is nog altijd de Filipijn Junrey Balawing, amper 59,93 centimeter groot, maar die kan zich niet verplaatsen zonder hulp.