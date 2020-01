Tom (30) vond de liefde in Colombia, maar raakte er ook verslaafd aan cocaïne: “Ik zat met agressieve, bebloede dealer op achterbank van taxi”

Ravels -

Het was het eerste land dat hij bezocht op zijn wereldreis, en het werd meteen ook het laatste. De verleidingen waren te groot voor Tom Verheijen (30) in Colombia. Hij vond er niet alleen de liefde bij Juliana, hij raakte ook verslaafd aan cocaïne. Eind deze maand zwaait hij af in een afkickcentrum in Medellín, als enige buitenlander tussen bendeleden van een berucht drugskartel.