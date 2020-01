Vergeet het beeld van grijze mannen die een mars uit hun trombone persen. Bij heel wat Vlaamse fanfares en harmonieën zetten jongeren en vrouwen de toon. “Vijftien jaar geleden hadden we nog 55 leden, nu zitten we aan honderd.”

In het lokaal van de Koninklijke Fanfare Nieuw Leven, in het ontmoetingscentrum in Aaigem, hangen maar liefst twee klokken omhoog. Een borstbeeld van een fronsende Beethoven met oorbeschermers kijkt neer ...