Lukas Podolski wil terug naar jeugdliefde FC Köln, maar daar happen ze niet: “Hij wilde zelfs deel van zijn salaris doneren aan jeugd”

Herinnert u zich Lukas Podolski nog? De 34-jarige Duitser is momenteel bezig aan de laatste twee weken van zijn aflopende contract bij het Japanse Vissel Kobe, de ploeg van Andres Iniesta en Rode Duivel Thomas Vermaelen. Dat contract wordt niet verlengd en dus zoekt Poldi naar een nieuwe club. Hij wil zelf heel graag terug naar zijn jeugdliefde FC Köln, maar daar lijken ze heel wat minder enthousiast over een terugkeer van de voormalige topspits. Podolski zal daardoor wellicht naar het Turkse Antalyaspor trekken.

Podolski doorliep bij FC Köln alle jeugdreeksen en maakte er in 2003 op 18-jarige leeftijd ook zijn Bundesliga-debuut. Na drie jaar bij Bayern München - waar hij zich nooit echt kon doorzetten - keerde hij in de zomer van 2009 terug naar Köln, waar hij nog eens drie seizoenen speelde. Daar werd hij in 2012 weggeplukt door Arsenal. Nadien ging de carrière van Podolski bergaf. Na drie seizoenen in Engelse loondienst - met ook een uitleenbeurt van een half jaar aan Internazionale - trok hij naar het Turkse Galatasaray.

In de tribune tegen Wolfsburg

Sinds juli 2017 speelt Podolski in Japan bij Vissel Kobe. Daar begon hij het seizoen 2019 (de Japanse competitie loopt van eind februari tot begin december, nvdr.) nog als kapitein, maar na een jaar vol blessures wordt zijn aflopende contract niet verlengd. Maar de 34-jarige Poldi wil zijn voetbalschoenen nog niet aan de wilgen hangen. En dus ging hij aankloppen bij jeugdliefde Köln, waar hij zaterdagavond tijdens de gewonnen partij tegen VfL Wolfsburg ook in de tribune zat. Maar volgens het Keulense regioblad Express willen De Geitenbokken Podolski geen contract aanbieden.

Lukas Podolski maakte deel uit van de Duitse selectie die in 2014 het WK won. Foto: AFP

“Podolski wilde gerust in zijn salaris snoeien”, schrijft het regioblad. “Hij wil bij Köln iets gelijkaardigs doen als de 41-jarige Claudio Pizarro bij Werder Bremen. Hij wil enerzijds als speler actief zijn en anderzijds zich inwerken bij de club om zo klaar te zijn voor een rol in de toekomst. Geld zou geen rol gespeeld hebben: Podolski wilde op het vlak van salaris stevig inboeten en zou zelfs aangeboden hebben om een groot deel ervan te doneren aan de jeugdwerking en de FC Köln Foundation.”

Maar het bestuur van de club lijkt geen oren te hebben naar een terugkeer van de lokale held. Köln heeft met de zes jaar jongere Mark Uth in deze transferperiode al een ex-spits teruggehaald (op huurbasis, nvdr.) en volgens Express zouden de laatste euro’s bij elkaar geraapt worden om centrale verdediger Benedikt Höwedes, een voormalige Duitse international, over te nemen van Lokomotiv Moskou. Zowel op sportief als financieel vlak zou er dus geen ruimte zijn voor een terugkeer van Podolski. De spits zou overigens na de eerste contacten ook niets meer gehoord hebben van het bestuur.

Op weg naar De Schorpioenen?

De thuisdeur lijkt dus dichtgevallen te zijn voor de prins van Keulen. En zo gaat er meteen ook een andere open. Volgens Duitse media zou Podolski intussen op weg zijn naar het Turkse Antalyaspor, bijgenaamd De Schorpioenen. Daar lijkt de in Polen geboren Duitser zelf ook op te alluderen met een weinig subtiel bericht op Twitter.

Dat Prinz Poldi het scoren nog niet verleerd is, bewees hij overigens in de laatste wedstrijd van het Japanse voetbalseizoen. Toen scoorde hij voor Vissel Kobe een hattrick in de wedstrijd tegen Jubilo Iwata.