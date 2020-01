Renaud Emond scoort eerste doelpunt voor Nantes in spektakelmatch, Matz Sels en Jason Denayer stoten door in Coupe de France

In de zestiende finales van de Coupe de France zijn zowel het Strasbourg van Matz Sels als het Lyon van Jason Denayer door naar de volgende ronde.

Angouleme CFC (vierde klasse) kwam tegen Strasbourg verrassend op voorsprong via Franco (6.). De doelpunten van Zohi, Thomassen, Bellegarde en Djuku klaarden de klus voor Strasbourg in nog geen tien minuten. Ajorque scoorde in het slot nog het vijfde doelpunt voor de eersteklasser. Eindstand: 5-1.

Vroege doelpunten van Cherki zetten Lyon al snel op rozen. Na een kwartier gaf Moses Simon (ex-AA Gent) de assist voor de aansluitingstreffer van Renaud Emond (ex-Standard). Na twee doelpunten mocht Cherki twee assists op zijn naam schrijven. Terrier en Dembele waren de afwerkers van dienst. Nantes zette een slotoffensief in, maar kwam tekort ondanks de goals van Louza en nogmaals Moses Simon. Het werd 3-4.