“Na iedere wanhoopsdaad van Coucke volgt een uit het hoofd geleerde verklaring, waar ik mij als Anderlecht-supporter gekleineerd door zou voelen”

Arme, arme, arme Vincent Kompany. Hij dacht zich te verbinden aan een voetbalclub met gevoel voor traditie en moet nu, na een half jaar ploeteren, dagelijks het idee hebben dat hij in een oude aflevering van de televisieserie Dallas figureert. Hij is veranderd in een behulpzaam klein olieboertje, met wie naar hartenlust mee wordt geschoven. Ik denk dat nooit eerder in de voetbalgeschiedenis zo is gesold met een groot voetballer.