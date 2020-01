Autobestuurder rijdt in op gevel KBC-bank: schade is groot

Kortemark - De bestuurder van een Audi is zondagochtend het bankkantoor van KBC binnen gereden in Kortemark. Bij het afslaan van de Markt naar de Pastoor Blanckestraat, waar het kantoor op de hoek ligt, ging het fout.

Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Het regende weliswaar maar het was niet glad. De man misrekende en reed pardoes tegen de gevel van de bank. Het gaat om een klein stuk buitengevel waar binnen de verwarming aan was bevestigd. De gevel plooide naar binnen en de verwarming kwam los. Ook een raam naast de gevel plooide en barstte gedeeltelijk. De schade in het bankkantoor is groot maar kan opgeruimd worden. Wellicht zijn de automaten zelf niet beschadigd.

De bankdirecteur en de beveiliging van Group4S komen ter plaatse. De bestuurder van de Audi kon zelf uit zijn wagen stappen en de brandweer en politie kwamen ter plaatse. De man raakte niet gewond. Hij moest bij de politie een ademtest afleggen maar het resultaat daarvan is nog niet gekend. De brandweer zal binnen de talrijke brokstukken in de bank opruimen en de gevel terug op zijn plaats duwen. Daarna wordt alles ondersteunend met schoren. Omdat het geen draaggevel is, is er niet meteen instortingsgevaar. Normaal zal het kantoor na de opruimingswerken terug toegankelijk zijn voor klanten.