Amerikaanse overheid: “Alle buitenlandse troepen moeten Libië verlaten”

De situatie in Libië begint meer en meer te lijken op het conflict in Syrië, zeggen de Amerikanen Foto: REUTERS

Libië begint steeds meer op Syrië te lijken. Het zou goed zijn als alle buitenlandse troepen het land verlaten. Dat heeft een Amerikaanse functionaris verklaard naar aanleiding van de internationale bijeenkomst over Libië in Berlijn.

Volgens de VS is de situatie in Libië aan het verslechteren. De uitspraken kwamen er op het moment dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo landde in Duitsland, waar de conferentie zondag start.

Fayez al-Sarraj, de leider van de regering van nationale eenheid (GNA) in Libië, en zijn tegenstander, generaal Khalifa Haftar die het oosten van Libië onder zijn controle heeft, zijn uitgenodigd. Maar het is nog niet duidelijk of ze effectief zullen deelnemen.

Turkije en Rusland

Turkije steunt al-Sarraj, terwijl Rusland en verschillende Arabische landen achter Haftar staan. Veel landen hebben rechtstreeks of geallieerde strijders in Libië.

In Berlijn zouden behalve Haftar en Serraj en de Duitse bondskanselier Angela Merkel ook vertegenwoordigers van Rusland, Turkije, de VS, Frankrijk, Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, China en andere Aziatische en Afrikaanse landen aanwezig moeten zijn. De Europese Unie zal er vertegenwoordigd worden door Europese Raadsvoorzitter Charles Michel en buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell. Wellicht tekent ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen present.