Belgische sms’en circuleren in Oekraïne-affaire Trump

Anthony de Caluwé, mogelijk een Belg, lijkt ineens een belangrijke rol te spelen in de Oekraïne-affaire die leidde tot de impeachment-procedure van president Donald Trump. De man, die mogelijk een Belg is omdat hij sms’en verstuurde met een Belgisch telefoonnummer, zou Marie Yovanovitch hebben bespioneerd toen ze nog ambassadeur van de VS was in Oekraïne. Zelf spreekt hij van een grap.

Even wat achtergrond: Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van president Trump, wou via lobbyisten en andere kanalen de Oekraïense autoriteiten onder druk zetten om een onderzoek te starten naar Hunter Biden. Hunter is de zoon van de vooraanstaande Democraat Joe Biden en zat een tijdlang in de raad van bestuur van het Oekraïense gasbedrijf Barisma. Volgens Trump en zijn entourage zou Joe Biden Oekraïne onder druk gezet hebben om een openbare aanklager te ontslaan om zo zijn zoon de hand boven het hoofd te houden.

Ook de Amerikaanse ambassadrice in Oekraïne, Marie Yovanovitch, werd benaderd door onder anderen Giuliani om mee druk te zetten. Omdat de ambassadrice weigerde, zouden Giuliani en de zijnen naar belastende informatie over haar gezocht hebben.

Het is in die zoektocht dat Anthony De Caluwé opduikt. Voorlopig is het niet helemaal duidelijk of het om een Belg of Nederlander gaat. Euronews spreekt over een Belg, The Washington Post over een Nederlander.

Sms-verkeer

Kopieën van de gesprekken van Lev Parnas zijn vrijdag vrijgegeven door de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Parnas is een voormalige medewerker van Giuliani die zich nu tegen Trump en co heeft gekeerd. In die berichten geeft Republikein Robert Hyde aan dat hij ambassadrice Marie Yovanovitch bespioneerde.

Kort nadat de berichten vrijgegeven waren, stak Hyde een tirade af op Twitter waarin hij stelt dat de berichten niet meer dan “copy paste bullshit” waren. Hij verklaarde dat hij de vermeende informatie over Yovanovitch gekregen had via ‘ene Anthony De Caluwé’ en die had doorgespeeld aan Lev Parnas, toen nog medewerker van Giuliani.

“Het was gezever, om te lachen”

De Amerikaanse zender NBC News contacteerde De Caluwé , die claimt dat de beweringen van Hyde “incorrect” zijn. Al bevestigt hij wel dat Hyde hem benaderd had met de vraag of hij info had over Yovanovitch. “Ik heb hem geïnformeerd dat dat tegen de wet zou zijn”, aldus De Caluwé aan NBC. “Hij vroeg me of ik kon achterhalen waar ze was, omdat ze informatie heeft die president Trump zou kunnen helpen om bewijzen te leveren in een onderzoek naar iemand in de VS.” Het sms- en WhatsApp-verkeer dat het Huis van Afgevaardigden afgelopen vrijdag vrijgaf, toont echter aan dat De Caluwé wel meewerkte..

De WhatsAppberichten met locatiegegevens en andere informatie over Yovanovitch werden met een Belgisch gsm-nummer verstuurd en het account gelinkt aan het telefoonnummer gebruikt een profielfoto van De Caluwé. Geconfronteerd met die informatie, scheepte De Caluwé NBC af om dan onder de radar te verdwijnen. Ook onze redactie nam contact op met De Caluwé, maar kreeg voorlopig geen antwoord.

De Caluwé heeft intussen via zijn woordvoerster aan The Washington Post weten “dat hij op geen enkel moment betrokken was bij het bespioneren van Amerikanen”. Ook zegt hij geen contacten in Oekraïne te hebben en Parnas niet te kennen. Zijn berichten met Hyde waren “een ludieke uitwisseling”. Ook Parnas zegt de berichten tussen De Caluwé en Hyde nooit serieus te hebben genomen.

De online activiteiten van De Caluwé zijn op z’n zachtst gezegd bijzonder te noemen. Op Twitter geeft hij zich uit voor privébankier, voor andere social media-profielen ‘Amerikaniseerde’ hij zijn naam. Op Facebook beweert hij dan weer dat hij blauw bloed heeft en een verre afstammeling is het Huis Oranje-Nassau. Ook zou hij zou ook banden hebben met een Bulgaarse investeringsfirma en een fonds rond ruimtevaart. Op sociale media gebruikt hij ook de naam Anthony Hemelrijk en hij zegt in Palm Beach (Florida) te wonen, dezelfde woonplaats als Parnas. Hyde en De Caluwe, een notoir Trump-supporter, hebben elkaar onder meer ontmoet in het Trump Hotel in Washington en een keer in Florida.

Would you like to revise your statement that you don’t know Anthony de Caluwe? Awkward... https://t.co/tQS0u7ajxF https://t.co/82GhiBOStK — ????kwh???? (@kwh561) January 17, 2020

.@StormyDaniels What do you think? Could it be the same person?



Seems this Anthony de Caluwe is allegedly involved in surveilling Ambassador Yovanovitch. Also, has another FB page under another name. https://t.co/lsPF11tXAY — SideEye Slant ?? ?????? M??d-now Remove! RESIST! ! (@SideeyeSlant) January 18, 2020

Wat er ook van aan mogen zijn: de Oekraïense autoriteiten zijn een strafrechterlijk onderzoek begonnen en ook Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft aangekondigd dat de VS ook een onderzoek gaan openen.