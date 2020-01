Tremelo - Bij een steekpartij in Tremelo, in Vlaams-Brabant, is een man zwaargewond geraakt toen bij een steekpartij.

Toen hij zijn hond uitliet, zaterdagnacht, werd hij opgewacht door twee mannen. Die gingen hem te lijf met een mes. Het slachtoffer, dat overogens geen onbekende is bij het gerecht, raakte zwaargewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Ook over hun motief is nog niks bekend. Het parket van Leuven onderzoekt de zaak.