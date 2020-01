Prinses Astrid gaat op missie naar Nepal

Prinses Astrid is met een missie van de Damiaanactie aangekomen in Nepal. Ook haar man, prins Lorenz reist mee. De zus van koning Filip is erevoorzitster van de organisatie en zal er de komende dagen enkele terreinbezoeken doen.

De prinses doet dit omdat ze de medewerkers van de ngo op het terrein wil ondersteunen en omdat ze het terreinwerk van de Damiaanactie beter bekend wil maken zowel bij het Belgische publiek als bij de Nepalese overheid en dit in de aanloop naar het grote campagneweekend van de Damiaanactie (24/1-26/1).

Aanvankelijk was het de bedoeling dat prinses Astrid en prins Lorenz via Dubai naar Kathmandu, Nepal zouden vliegen. Maar op vraag van het Paleis werden de vluchten omwille van de veiligheidssituatie in Iran omgeboekt via Bangkok.

Op verschillende plaatsen in Nepal zal de prinses humanitaire projecten van Damiaanactie bezoeken. Ze gaat er lepra- en tbc-patiënten ontmoeten.

Damiaanactie runt er ziekenhuizen, waar zo goed als alle patiënten na behandeling volledig genezen van lepra. Maar Damiaanactie doet meer dan dat. Het zet ook stevig in op vroegtijdige opsporing van lepra en tuberculose.

Prinses Astrid zal tijdens haar missie bij de Nepalese minister van Gezondheid het belang van het werk van Damiaanactie in Nepal benadrukken. De gezondheidsminister is niet de enige politicus die de prinses zal ontmoeten. De minister van Buitenlandse Zaken biedt haar zondagavond een diner aan en bij de Defensieminister, die tevens vicepremier is, en bij de Nepalese presidente zal de prinses ervoor pleiten dat het land zou toetreden tot de Ottawa-conventie tegen anti-persoonsmijnen. De prinses is bijzonder gezant voor de conventie.