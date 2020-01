Ook in Nantes hebben ze het gehad met Mogi Bayat: fans maken onvrede duidelijk met groot spandoek

Spelersmakelaar Mogi Bayat is na het uitbreken van operatie Propere Handen niet echt meer een graag geziene figuur in het Belgische voetbal. Maar ook in Frankrijk is er nu de nodige kritiek omdat Bayat een wel erg dikke vinger in de pap begint te krijgen bij FC Nantes. De supporters van de club toonden in de bekermatch tegen Lyon een spandoek met de tekst “een spelersmakelaar die zo goed als technisch directeur is, dat choqueert niemand?”.

Uitgerekend Renaud Emond, die door Bayat van Standard naar Nantes werd gesluisd, scoorde in die match voor de thuisploeg. Naast Emond belandden ook Dennis Appiah (ex-Anderlecht), Moses Simon (ex-AA Gent), Cristian Benavente (ex-Charleroi), Kalifa Coulibaly (ex-AA Gent) en Anthony Limbombe (ex-Club Brugge) via het netwerk van Bayat in de Franse havenstad.

Mogi Bayat kwam in ons land in opspraak in operatie Propere Handen. Het onderzoek naar zijn handel en wandel loopt nog steeds. Bayat wordt er onder meer van verdacht dat hij commissies verborgen hield voor spelers en clubs en dat hij sjoemelde met de btw op luxehorloges.